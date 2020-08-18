Cauê Silva é anunciado como novo reforço do Belenenses, de Portugal

Após atuar por três anos no futebol japonês, o volante Cauê Silva acertou o seu retorno para Portugal. Nesta segunda-feira, o jogador brasileiro foi anunciado como novo reforço do Belenenses SAD, da primeira divisão nacional, até 2022. Aos 31 anos, Cauê retorna ao país lusitano onde conquistou a Taça da Liga, em 2016/17, e defendeu as camisas do Moreirense, Leixões e Olhanense.- Esse ano está sendo atípico para mim porque fiquei um tempo sem jogar e essa volta a Portugal veio no momento certo. Estou retornando para casa, um lugar que já conheço e que todos me conhecem e me respeitam - disse.
Em solo asiático, Cauê Silva defendeu o Omiya Ardija e Albirex Niigata, entre 2017 e 2019. Anteriormente, o volante também passou pelo FC Vaslui (ROM), Neftchi (AZE) e Hapoel Tel Aviv (ISR). No futebol brasileiro, defendeu o Santo André e Gama antes de partir para a Europa.
- Sou uma pessoa que sempre pensa alto, temos um grupo jovem, mas com qualidade, e vamos pensar nas metas possíveis, mas também buscar conquistar algum título. Estou super feliz e muito grato por esse momento - completou Cauê Silva.