Cauê Silva é anunciado como novo reforço do Belenenses, de Portugal

Após atuar por três anos no futebol japonês, o volante Cauê Silva acertou o seu retorno para Portugal. Nesta segunda-feira, o jogador brasileiro foi anunciado como novo reforço do Belenenses SAD, da primeira divisão nacional, até 2022. Aos 31 anos, Cauê retorna ao país lusitano onde conquistou a Taça da Liga, em 2016/17, e defendeu as camisas do Moreirense, Leixões e Olhanense.- Esse ano está sendo atípico para mim porque fiquei um tempo sem jogar e essa volta a Portugal veio no momento certo. Estou retornando para casa, um lugar que já conheço e que todos me conhecem e me respeitam - disse.