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futebol

Cauê Silva é anunciado como novo reforço do Belenenses, de Portugal

Volante brasileiro retorna ao país lusitano após três anos no futebol japonês...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 15:30
Crédito: Divulgação / Belenenses SAD
Após atuar por três anos no futebol japonês, o volante Cauê Silva acertou o seu retorno para Portugal. Nesta segunda-feira, o jogador brasileiro foi anunciado como novo reforço do Belenenses SAD, da primeira divisão nacional, até 2022. Aos 31 anos, Cauê retorna ao país lusitano onde conquistou a Taça da Liga, em 2016/17, e defendeu as camisas do Moreirense, Leixões e Olhanense.- Esse ano está sendo atípico para mim porque fiquei um tempo sem jogar e essa volta a Portugal veio no momento certo. Estou retornando para casa, um lugar que já conheço e que todos me conhecem e me respeitam - disse.
Em solo asiático, Cauê Silva defendeu o Omiya Ardija e Albirex Niigata, entre 2017 e 2019. Anteriormente, o volante também passou pelo FC Vaslui (ROM), Neftchi (AZE) e Hapoel Tel Aviv (ISR). No futebol brasileiro, defendeu o Santo André e Gama antes de partir para a Europa.
- Sou uma pessoa que sempre pensa alto, temos um grupo jovem, mas com qualidade, e vamos pensar nas metas possíveis, mas também buscar conquistar algum título. Estou super feliz e muito grato por esse momento - completou Cauê Silva.

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