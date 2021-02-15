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Cauê Silva é anunciado como novo reforço do Avispa Fukuoka, do Japão

Ex-Santo André, volante defendeu o Belenenses SAD (POR) durante a temporada 2020/21...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 17:12

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Crédito: Divulgação
O volante Cauê Silva foi anunciado nesta segunda-feira como o novo reforço do Avispa Fukuoka, da primeira divisão do Japão. Ex-Santo André, o brasileiro vestiu a camisa do Belenenses SAD, de Portugal, durante a temporada de 2020/21. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o meia-campista de 31 anos celebrou o retorno ao país asiático após dois anos.
+ Veja a tabela da Champions League- Aqui vamos nós novamente. Estou muito feliz por voltar ao Japão e, claro, me tornar um jogador do Avispa Fukuoka. Obrigado a todos que acreditaram e tornaram isso realidade. Vamos lutar juntos nesta temporada - projetou Cauê Silva.
Em solo japonês, o volante atuou entre 2017 e 2019 pelo Omiya Ardija e Albiirex Niigata. Anteriomente, se destacou com a camisa do Moreirense e participou da campanha campeã da Taça da Liga de Portugal de 2016/17 com um gol na decisão. O jogador também acumula passagens pelo Hapoel Tel Aviv (ISR), Neftchi (AZE), FC Vaslui (ROM), Olhanense (POR) e Leixões (POR). No Brasil, também defendeu o Gama e Corinthians-AL.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Promovido da segunda divisão à primeira para esta temporada, o Avispa Fukuoka estreia na J-League de 2021 no próximo dia 28 de fevereiro, contra o Nagoya Grampus.

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