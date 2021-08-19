Cauê Silva celebra vitória do Avispa Fukuoka no Campeonato Japonês: 'Continuar nessa pegada'

Crédito: Divulgação/Avispa Fukuoka

Após sete rodadas, o Avispa Fukuoka voltou a vencer no Campeonato Japonês. Depois de um início surpreendente com vitórias inesperadas, a equipe recém-promovida da segunda divisão oscilou durante o primeiro turno da J-League 2021. O meia do Avispa Fukuoka Cauê Silva falou sobre o triunfo da equipe por 2 a 1 diante do Cerezo Osaka, no último domingo, e destacou que o resultado foi "bastante" comemorado pelo grupo.

> Confira onde estão os atletas convocados por Tite para a Copa da Rússia- Foi uma vitória muito importante sobretudo para ganhar confiança na competição. Não vínhamos de bons resultados e voltar a conquistar os três pontos foi bastante comemorado por nós - disse Cauê Silva.

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Com 33 pontos e na décima posição, o Avispa Fukuoka volta a campo no próximo domingo, diante do Nagoya Grampus, atual sexto colocado, às 06h (horário de Brasília). De acordo com Cauê Silva, o seu time necessita de um novo resultado positivo na sequência da competição.