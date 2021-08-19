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Cauê Silva celebra vitória do Avispa Fukuoka no Campeonato Japonês: 'Continuar nessa pegada'

O Avispa Fukuoka voltou a vencer na J-League depois de sete rodadas; Cauê Silva destacou que resultado dará confiança ao grupo...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 06:30
Crédito: Divulgação/Avispa Fukuoka
Após sete rodadas, o Avispa Fukuoka voltou a vencer no Campeonato Japonês. Depois de um início surpreendente com vitórias inesperadas, a equipe recém-promovida da segunda divisão oscilou durante o primeiro turno da J-League 2021. O meia do Avispa Fukuoka Cauê Silva falou sobre o triunfo da equipe por 2 a 1 diante do Cerezo Osaka, no último domingo, e destacou que o resultado foi "bastante" comemorado pelo grupo.
> Confira onde estão os atletas convocados por Tite para a Copa da Rússia- Foi uma vitória muito importante sobretudo para ganhar confiança na competição. Não vínhamos de bons resultados e voltar a conquistar os três pontos foi bastante comemorado por nós - disse Cauê Silva.
> Veja a tabela da Premier League
Com 33 pontos e na décima posição, o Avispa Fukuoka volta a campo no próximo domingo, diante do Nagoya Grampus, atual sexto colocado, às 06h (horário de Brasília). De acordo com Cauê Silva, o seu time necessita de um novo resultado positivo na sequência da competição.
- Agora é continuar nessa pegada e, quem sabe, ganhar mais uma para emendar a sequência positiva. O Nagoya tem uma ótima equipe e certamente brigará por vaga na próxima edição da AFC Champions League - concluiu.

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