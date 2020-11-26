Cauê Silva celebra classificação do Belenenses na Taça de Portugal

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Com a presença do volante Cauê Silva como titular, o Belenenses SAD venceu por 2 a 0 o Real SC, na segunda-feira, pela Taça de Portugal. O meio-campista brasileiro atuou durante os 90 minutos da partida que garantiu a classificação do seu clube para a próxima fase da copa nacional.

- Estamos muito contentes com a classificação, mas sabíamos da responsabilidade pelo favoritismo no confronto. Claro que enfrentar uma equipe de divisão inferior nunca é fácil, mas tínhamos que impor nosso estilo de jogo para vencer - disse Cauê Silva.

O Belenenses SAD volta a campo no domingo (29) diante do Boavista, às 14h30 (de Brasília), pelo Campeonato Português. Para voltar a vencer na competição, Cauê Silva destacou a importância da vaga conquistada na Copa para emendar uma sequência positiva na temporada.