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futebol

Cauê Silva celebra classificação do Belenenses na Taça de Portugal

Time do volante brasileiro venceu por 2 a 0 o Real SC, na segunda-feira...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 14:06
Crédito: Divulgação
Com a presença do volante Cauê Silva como titular, o Belenenses SAD venceu por 2 a 0 o Real SC, na segunda-feira, pela Taça de Portugal. O meio-campista brasileiro atuou durante os 90 minutos da partida que garantiu a classificação do seu clube para a próxima fase da copa nacional.
- Estamos muito contentes com a classificação, mas sabíamos da responsabilidade pelo favoritismo no confronto. Claro que enfrentar uma equipe de divisão inferior nunca é fácil, mas tínhamos que impor nosso estilo de jogo para vencer - disse Cauê Silva.
O Belenenses SAD volta a campo no domingo (29) diante do Boavista, às 14h30 (de Brasília), pelo Campeonato Português. Para voltar a vencer na competição, Cauê Silva destacou a importância da vaga conquistada na Copa para emendar uma sequência positiva na temporada.
- Acredito que esse triunfo pode nos dar um gás a mais no campeonato porque precisamos conquistar os três pontos na próxima rodada. Vamos em busca de uma sequência positiva para subir na tabela - projetou.

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