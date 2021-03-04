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futebol

Cauê Silva analisa positivamente estreia pelo Avispa Fukuoka e projeta evolução

O volante atuou como titular da equipe diante do Consadole Sapporo, pela Copa da Liga Japonesa, nesta quarta-feira
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Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:48

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 12:48
Crédito: Divulgação/Avispa Fukuoka
O volante Cauê Silva realizou o seu primeiro jogo com a camisa do Avispa Fukuoka na manhã desta quarta-feira (03). Recém-chegado ao clube asiático, o jogador atuou como titular da equipe no compromisso diante do Consadole Sapporo, pela Copa da Liga Japonesa. O jogador, que até então defendia o Belenenses SAD (POR), avaliou a sua estreia pelo time da elite do Japão.
- Foi um jogo muito válido, me senti super bem fisicamente, com a confiança dos meus companheiros e dentro naquilo do que o treinador vem pedindo nos treinamentos. Infelizmente saímos com o resultado negativo, mas acredito que individualmente nessa minha estreia eu tenha atuado bem. Vamos seguir em evolução para buscar os nossos objetivos na temporada - analisou Cauê Silva.De volta ao futebol japonês após dois anos, Cauê Silva chegou ao Avispa Fukuoka como um dos principais reforços para a temporada de 2021. O volante, que se ausentou na rodada de abertura da J-League devido ao limite de estrangeiros na equipe, se credenciou a uma vaga entre os titulares para o próximo jogo.
O Avispa Fukuoka retorna a campo neste sábado (06) diante do Shimizu S-Pulse, às 02h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Japonês.

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