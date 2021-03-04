Cauê Silva analisa positivamente estreia pelo Avispa Fukuoka e projeta evolução

O volante Cauê Silva realizou o seu primeiro jogo com a camisa do Avispa Fukuoka na manhã desta quarta-feira (03). Recém-chegado ao clube asiático, o jogador atuou como titular da equipe no compromisso diante do Consadole Sapporo, pela Copa da Liga Japonesa. O jogador, que até então defendia o Belenenses SAD (POR), avaliou a sua estreia pelo time da elite do Japão.

- Foi um jogo muito válido, me senti super bem fisicamente, com a confiança dos meus companheiros e dentro naquilo do que o treinador vem pedindo nos treinamentos. Infelizmente saímos com o resultado negativo, mas acredito que individualmente nessa minha estreia eu tenha atuado bem. Vamos seguir em evolução para buscar os nossos objetivos na temporada - analisou Cauê Silva.De volta ao futebol japonês após dois anos, Cauê Silva chegou ao Avispa Fukuoka como um dos principais reforços para a temporada de 2021. O volante, que se ausentou na rodada de abertura da J-League devido ao limite de estrangeiros na equipe, se credenciou a uma vaga entre os titulares para o próximo jogo.