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futebol

Cauê Silva analisa momento do Avispa Fukuoka e projeta recuperação na Copa Japonesa

Volante brasileiro é um dos principais jogadores do time do Avispa Fukuoka, da elite do futebol japonês
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Publicado em 20 de Abril de 2021 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação/Avispa Fukuoka
Em seu retorno ao futebol japonês, o volante Cauê Silva vem se tornando um dos principais jogadores do Avispa Fukuoka. Com 13 pontos após 11 rodadas, o clube está na 11ª colocação da primeira divisão japonesa. Presente em 11 dos 13 compromissos do time nesta temporada, o jogador brasileiro falou sobre o atual momento da equipe após a vitória por 1 a 0 contra o FC Tokyo, no último sábado.
Veja a tabela do Inglês- A vitória foi muito importante porque vínhamos de uma sequência difícil com três jogos fora de casa contra equipes que geralmente estão no top-5 da competição, sendo uma deles o líder. Ficamos no meio da tabela e os que estão abaixo acabaram perdendo nessa rodada. Foi importante para manter a confiança da equipe, vínhamos de bons resultados jogando fora, com boas atuações e estamos em evolução - disse Cauê Silva.
O Avispa Fukuoka, do volante Cauê Silva, volta a campo nesta quarta-feira (21) diante do Sagan Tosu, pela terceira rodada da Copa da Liga Japonesa. Em busca da primeira vitória no torneio, o jogador projetou o encontro pelo Grupo A.
- Agora temos que recuperar os pontos perdidos pela frente na Taça para buscar a classificação - falou.

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