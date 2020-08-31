Cauê Silva analisa início de temporada do Belenenses SAD

De volta ao futebol português, o volante Cauê Silva conheceu na última semana os primeiros adversários do Belenenses SAD no Campeonato Português. O time do brasileiro estreia no dia 20 de setembro, diante do Vitória de Guimarães, fora de casa. Na sequência, o clube recebe o Famalicão e depois viaja para enfrentar o Nacional.placeholder- Acredito que teremos um começo difícil pela frente, já que o Vitória e o Famalicão foram super bem na temporada anterior e também é complicado jogar na casa do Nacional - disse Cauê Silva.