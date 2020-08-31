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futebol

Cauê Silva analisa início de temporada do Belenenses SAD

Campeonato Português terá início no próximo dia 20 de setembro. Porto é o atual campeão...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 18:03
Crédito: Divulgação / Belenenses SAD
De volta ao futebol português, o volante Cauê Silva conheceu na última semana os primeiros adversários do Belenenses SAD no Campeonato Português. O time do brasileiro estreia no dia 20 de setembro, diante do Vitória de Guimarães, fora de casa. Na sequência, o clube recebe o Famalicão e depois viaja para enfrentar o Nacional.placeholder- Acredito que teremos um começo difícil pela frente, já que o Vitória e o Famalicão foram super bem na temporada anterior e também é complicado jogar na casa do Nacional - disse Cauê Silva.
O jogador também comentou sobre o fato de atuar sem torcida na temporada, por conta disseminação do novo coronavírus.
- Sobre atuar sem torcida, acredito que o confronto fica um pouco mais neutro. Os torcedores influenciam com certeza e empurram as equipes, por isso agora fica um pouco mais tranquilo.

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