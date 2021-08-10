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Cauã, do Bahia de Feira, projeta jogo contra o Fluminense-BA e destaca: ‘As expectativas são as melhores’

O atacante também destacou a importância da última vitória, contra o Doce Mel, uma vez que a campanha do Bahia de Feira é abaixo do esperado...
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Publicado em 

10 ago 2021 às 20:35

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 20:35

Crédito: Divulgação/Bahia de Feira
A estreia de Cauã pelo Bahia de Feira no Baianão sub-20 não poderia ter sido melhor. O jovem atacante foi um dos nomes da partida contra o Doce Mel ao participar de três dos quatro gols do time. O jogador não escondeu a felicidade pelo desempenhou e lembrou-se da importância de ter ajudado a equipe.
> Veja o PSG de todos os tempos escalado por Neymar- Primeiramente agradeço a Deus por conseguir ajudar a equipe com a assistência, foi muito importante para o grupo. Graças a Deus eu consegui fazer uma bela partida.
> Veja a tabela do Brasileirão
O momento do time, contudo, não é o dos melhores. O Bahia de Feira vinha decepcionando na competição com atuações abaixo do esperado e, assim, a vitória trouxe um animo ao grupo. Cauã destacou a importância do resultado e afirmou que o grupo trabalha para resultados como este surgirem.
- A vitória foi muito importante para o grupo, pois trabalhamos todos os dias com sol e chuva, essa partida só foi o começo de muitas que estão por vir, temos fé em Deus.
A próxima partida do Bahia de Feira é diante do Fluminense-BA, em confronto válido pela última rodada do Baianão Sub 20, e Cauã não escondeu sua expectativa para essa partida.
- As expectativas são as melhores, com os pés no chão humildade, que com fé em Deus vamos sair com o triunfo - sintetizou.

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