Cauã, do Bahia de Feira, projeta jogo contra o Fluminense-BA e destaca: ‘As expectativas são as melhores’

Crédito: Divulgação/Bahia de Feira

A estreia de Cauã pelo Bahia de Feira no Baianão sub-20 não poderia ter sido melhor. O jovem atacante foi um dos nomes da partida contra o Doce Mel ao participar de três dos quatro gols do time. O jogador não escondeu a felicidade pelo desempenhou e lembrou-se da importância de ter ajudado a equipe.

> Veja o PSG de todos os tempos escalado por Neymar- Primeiramente agradeço a Deus por conseguir ajudar a equipe com a assistência, foi muito importante para o grupo. Graças a Deus eu consegui fazer uma bela partida.

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O momento do time, contudo, não é o dos melhores. O Bahia de Feira vinha decepcionando na competição com atuações abaixo do esperado e, assim, a vitória trouxe um animo ao grupo. Cauã destacou a importância do resultado e afirmou que o grupo trabalha para resultados como este surgirem.

- A vitória foi muito importante para o grupo, pois trabalhamos todos os dias com sol e chuva, essa partida só foi o começo de muitas que estão por vir, temos fé em Deus.

A próxima partida do Bahia de Feira é diante do Fluminense-BA, em confronto válido pela última rodada do Baianão Sub 20, e Cauã não escondeu sua expectativa para essa partida.