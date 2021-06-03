Cauã, do Bahia de Feira, projeta estreia na Serie D e destaca: ‘Muito feliz e muito empolgado’

Uma das promessas do Bahia de Feira é o jovem Cauã, de apenas 18 anos. O atacante ganhou minutos entre os profissionais ao longo da temporada e não escondeu a felicidade sobre a chance de possivelmente estrear em um campeonato nacional – a Série D – no próximo fim de semana.
- Estou muito feliz e muito empolgado, são varias emoções que passam pela minha cabeça nesse momento. Eu só tenho que agradecer a Deus, minha família e meu empresário e com fé vamos iniciar bem e conquistar os três pontos.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A equipe do Bahia de Feira esta sem atuar desde a final do Campeonato Baiano, quando foi derrotada pelo Atlético de Alagoinhas. A equipe usou esse período de tempo para se preparar para o Brasileiro e Cauã comentou sobre a preparação da equipe.
- Infelizmente não conseguimos o título do Estadual, era o nosso primeiro objetivo, mas temos que pensar no futuro. Estamos nos preparando bem, os dias estão sendo muito produtivos e estamos preparados para estrear e fazer um bom jogo.
> Veja a tabela da Série D do BrasileirãoO Bahia de Feira está no grupo A4 da Série D e vai iniciar a sua campanha em casa diante do Sergipe, no próximo sábado, na Arena Cajueiro, às 16h. - A nossa expectativa é sempre a melhor possível, viemos para jogar e competir, temos ciência das dificuldades e sabemos que não será fácil. Vamos partida a partida, passo a passo, queremos primeiramente o acesso e se Deus quiser, quem sabe o título.