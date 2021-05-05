Cauã comemora oportunidade no time titular do Bahia de Feira: ‘É muito gratificante’

Crédito: Reprodução

Formado e revelado no Desportivo São Francisco do Conde EC, o atacante Cauã, de apenas 18 anos, é, atualmente, uma das promessas do Bahia de Feira. Ele chegou ao Desportivo com apenas 14 anos, mas apesar da pouca idade, Cauã e demonstrou gratidão ao falar do clube que o relevou ao futebol.

> Estudo mostra os clubes com as maiores dívidas fiscais do Brasil

- Eu cheguei ao Desportivo em 2017 para disputar a Rede Ball Cup e me destaquei ao marcar sete gols em oito jogos. Um dos confrontos foi exatamente contra o Bahia de Feira e eles se interessaram pelo meu futebol e hoje estou aqui. Todas as pessoas do clube foram fundamentais para mim e agradeço a todos, sem exceção.Dentro do processo de evolução, o atacante teve a oportunidade de atuar na base do Palmeiras. Cauã falou sobre essa experiência na equipe paulista e afirmou que conseguiu amadurecer muito dentro do clube.

- Foi uma experiência muito gratificante, eu pude aprender muita coisa e aperfeiçoar o meu estilo de jogo. Assim que cheguei, todas as pessoas me acolheram muito bem e eu pude amadurecer em todos os aspectos, física, mental e tecnicamente.

> Veja a tabela do Campeonato Baiano

Nesta temporada, o atacante já recebeu minutos dentro de campo pela equipe profissional do Bahia de Feira. Cauã comemorou a oportunidade e destacou que cada treino com o grupo é uma oportunidade de evoluir mais.

- Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, minha família que sempre foi a base de tudo e também ao meu empresário, sempre que eu precisei, ele estava ali me dando suporte em todas as áreas. Sobre o campo, eu estou muito feliz, é muito gratificante poder atuar com atletas que eu vi pela televisão, o dia-dia, conselhos que eles me dão e tudo mais. Sei que tenho que evoluir e treino todos os dias para isso e espero poder ajudar a equipe sempre que as oportunidades surgirem.

Hoje, o Bahia de Feira está na zona de classificação para as semifinais do Estadual. Agora, a equipe quer garantir a vaga na fase mata-mata diante do Unirb nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida é válida pela nona rodada da primeira fase da competição.