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Categorias de base do São Paulo terão jogos no sábado; veja agenda

Sub-15, sub-17 e sub-20 jogam no mesmo dia. As duas primeiras categorias pelo estadual, enquanto o time de Alex faz jogo-treino...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 12:30

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 12:30

As categorias de base do São Paulo terão um sábado agitado. O dia reserva jogos do sub-15, sub-17 e sub-20. As duas primeiras categorias atuam pelo estadual contra o EC São Bernardo, enquanto o time de Alex faz jogo-treino diante do Red Bull Bragantino. O primeiro jogo do dia será do sub-15, que joga às 09h, no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. A equipe do técnico Lucas Macorin quer repetir o bom desempenho da última partida, quando goleou o Embu das Artes por 8 a 0.
Na sequência, quem atua é o sub-17, com início previsto para às 09h, também no Baetão. A primeira rodada do estadual foi de vitória para o São Paulo, quando venceu o Desportivo Brasil por 3 a 2. O time sub-20 também joga no dia com um jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, às 10h, em Cotia.
VEJA A AGENDA DA BASE DO SÃO PAULO NESTE SÁBADO
Campeonato Paulista Sub-15 (3ª rodada)9h – EC São Bernardo x São PauloEstádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP)Sem transmissão
Campeonato Paulista Sub-17 (3ª rodada)11h – EC São Bernardo x São PauloEstádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP)Sem transmissão
Jogo-treino 10h - São Paulo x Red Bull Bragantino CT Laudo Natel - Cotia
Crédito: SãoPauloterásábadoagitadonabase(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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