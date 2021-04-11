Catarinense: Rodada do domingo é marcada por empates

Dois jogos deram sequência a 9ª rodada do Campeonato Catarinense e agitaram a briga por uma vaga nas quartas de final da competição.
Confira abaixo os resultados:
Avaí x Concórdia
Na Ressacada, o Avaí, que ainda sonhava com a liderança geral do Catarinense, ficou na retranca do Concórdia e terminou no empate por 0 a 0. Com o placar, o Leão fica na 3ª posição, com 15 pontos.
Figueirense x Joinville
No Orlando Scarpelli, o Figueirense assumiu a vantagem no placar através de Marllon. Porém, o Joinville arrancou o empate com Thiago Santos e deu números finais ao jogo. Com o placar, o Figueira é o 8º, com 10 pontos. O JEC é o 6º, com 12 pontos.