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futebol

Catarinense: Rodada do domingo é marcada por empates

Enquanto Avaí e Concórdia ficaram no empate sem gols, o Figueira entrou no G-8 com a igualdade diante do JEC...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 18:18
Crédito: Divulgação/Figueirense
Dois jogos deram sequência a 9ª rodada do Campeonato Catarinense e agitaram a briga por uma vaga nas quartas de final da competição.
Confira abaixo os resultados:
Avaí x Concórdia
Na Ressacada, o Avaí, que ainda sonhava com a liderança geral do Catarinense, ficou na retranca do Concórdia e terminou no empate por 0 a 0. Com o placar, o Leão fica na 3ª posição, com 15 pontos.
Figueirense x Joinville
No Orlando Scarpelli, o Figueirense assumiu a vantagem no placar através de Marllon. Porém, o Joinville arrancou o empate com Thiago Santos e deu números finais ao jogo. Com o placar, o Figueira é o 8º, com 10 pontos. O JEC é o 6º, com 12 pontos.

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