Catarinense: Rodada do domingo é marcada por empates

Crédito: Divulgação/Figueirense

Dois jogos deram sequência a 9ª rodada do Campeonato Catarinense e agitaram a briga por uma vaga nas quartas de final da competição.

Confira abaixo os resultados:

Avaí x Concórdia

Na Ressacada, o Avaí, que ainda sonhava com a liderança geral do Catarinense, ficou na retranca do Concórdia e terminou no empate por 0 a 0. Com o placar, o Leão fica na 3ª posição, com 15 pontos.

Figueirense x Joinville