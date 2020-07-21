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Catarinense: Lucas Frigeri aposta em intensidade para classificação do Avaí

Após a derrota na ida por dois gols, o arqueiro espera que o Leão aperte mais a Chape, na Ressacada...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 01:09

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 01:09

Crédito: André Palma/Avaí
Após o revés na primeira partida das quartas de final do Catarinense, o Avaí precisa ajustar os ponteiros e entrar na ponta dos cascos para reverter a vantagem da Chapecoense, que pode até perder por um gol, que avança no estadual.Ciente do que o time precisa, o goleiro Lucas Frigeri acredita que o Leão tem que apostar na intensidade para superar o Verdão do Oeste.
'Mais intensidade. Nesses dias o professor Rodrigo Santana procurou acertar algumas coisas que nós erramos no primeiro jogo. Espero que com a nossa vontade, nossa qualidade, mesmo sabendo que a Chapecoense é um time de qualidade, mas esperamos colocar um pouco mais de intensidade e conseguir reverter o placar', afirmou.
Avaí e Chapecoense está marcado para o dia 29 de julho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Ressacada.

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