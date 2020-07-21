Catarinense: Lucas Frigeri aposta em intensidade para classificação do Avaí

Crédito: André Palma/Avaí

Após o revés na primeira partida das quartas de final do Catarinense, o Avaí precisa ajustar os ponteiros e entrar na ponta dos cascos para reverter a vantagem da Chapecoense, que pode até perder por um gol, que avança no estadual.Ciente do que o time precisa, o goleiro Lucas Frigeri acredita que o Leão tem que apostar na intensidade para superar o Verdão do Oeste.

'Mais intensidade. Nesses dias o professor Rodrigo Santana procurou acertar algumas coisas que nós erramos no primeiro jogo. Espero que com a nossa vontade, nossa qualidade, mesmo sabendo que a Chapecoense é um time de qualidade, mas esperamos colocar um pouco mais de intensidade e conseguir reverter o placar', afirmou.