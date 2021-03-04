Catarinense: Avaí domina Figueirense e vence único clássico garantido em 2021

Avaí e Figueirense fizeram o clássico de número 451 nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada do Catarienense, único duelo confirmado entre as equipes até o momento em 2021. Jogando em casa, o Leão mostrou superioridade ao dominar praticamente os 90 minutos e venceu os rivais pelo placar mínimo, gol anotado por Getúlio no segundo tempo. O resultado magro foi suficiente para deixar a equipe de Claudinei Oliveira na ponta do estadual, enquanto o Figueira viu sua primeira derrota no torneio.
Com o resultado, o Avaí, que não jogou pela segunda rodada contra a Chapecoense, acumulou sua segunda vitória até aqui e sobe para a liderança com seis pontos. O Figueirense, que fez todas as três partidas do Catarinense, caiu duas posições e foi para quarto ao manter seus quatro pontos.
Agora, a partir desta quinta-feira (4), o Campeonato Catarinense vai ser paralisado por 15 dias devido a gravidade da pandemia do Coronavírus.
CLÁSSICO COMEÇOU AMARELADO
Não era nem cinco minutos de jogo quando dois cartões amarelos haviam sido aplicados. Aos dois, Pedro Maranhão foi amarelado por se adiantar na barreira. Na sequência, Bruno Silva parou Carlinhos e também tomou advertência.
NA TRAVEEEE!
O Avaí se mostrou mais agressivo no primeiro tempo ao ter as melhores chances, mas pecava nas finalizações. Em uma das que o Leão acertou, a bola acabou indo na trave.
Aos 41 minutos, Renato recebeu em velocidade pelo lado direito do campo, o atacante avançou, invadiu a área e acertou a trave de Emerson Jr.
CLÁSSICO TÍMIDO, MAS AVAÍ MELHOR NO PRIMEIRO TEMPO
O Figueirense sentiu um Avaí melhor no primeiro tempo e não conseguiu criar grandes oportunidades de gol, o que deixou a equipe alvinegra não satisfeita. Prova disso foi que, visivelmente incomodado com a postura do Furacão, o atacante Breno foi de poucas palavras na entrevista da saída para o intervalo.
AVAÍ VOLTOU COMO TERMINOU A ETAPA INICIAL E ABRIU O PLACAR
Desde o apito inicial para os 45 minutos finais, o Avaí seguiu intenso contra o Figueirense. E após tanta insistência do Leão, a bola passou por Emerson Jr, que havia feito uma boa defesa minutos antes.
Aos 14 minutos, Edílson aproveitou uma sobra e fez o cruzamento da direita. Getúlio foi mais esperto que a defesa do Figueira e conseguiu cabecear, a bola passou por cima de Emerson e morreu no fundo das redes.
AVAÍ TOMOU SUSTO COM FIGUEIRENSE NA RETA FINAL
Aos 36 minutos, a defesa do Figueirense fez um lançamento para o ataque. Após desvio no meio do caminho, Carlinhos entrou na área, deu uma linda finta e ao mesmo tempo em que chutou, ele foi travado.
Na sequência do lance, no escanteio, a bola foi levantada na área e Alê Santos apareceu livre. Mas não conseguiu pegar a bola em cheio e, no fim, acabou acertando o goleiro Gledson.
FICHA TÉCNICAAVAÍ x FIGUEIRENSE - 3ª RODADA DO CATARINENSE 2021Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e horário: 03 de março de 2021, às 20hGramado: BomÁrbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: Alex dos Santos e Johnny Barros de OliveiraCartões amarelos: Yuri (AVA)
GOLS: Getúlio, 13'/2ºT (1-0)
AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Edilson, Betão, Alemão e Yuri; Foguinho (Luan Silva, aos 35'/2º), Bruno Silva, Vinícius Leite (Valdívia, aos 22'/2ºT) e Renato (Matheus Lucas, aos 35'/2ºT); Lourenço (Wesley Soares, aos 27'/2ºT) e Getúlio (Jonathan, aos 35'/2ºT).
FIGUEIRENSE (Técnico: Jorginho)Emerson Júnior; Crystian (Thiago Tomais, no intervalo), Felipe Gregório, Paulo Ricardo e Carlinhos; Fabrício (Alê Santos, 11'/2ºT), Khevin (Lincon, 18'/2ºT)e Marllon (Denner, aos 32'/2ºT); Pedro Maranhão (Gabriel Rodrigues, aos 18'/2ºT), Breno e Marcelo Junior.