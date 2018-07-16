Catar 2022: Uma Copa para quem é um verdadeiro apaixonado por futebol

A moderna Doha, capital do Catar, terá quatro estádios Crédito: Divulgação

Se você já está com saudades do Mundial da Rússia, se prepare para uma Copa do Mundo diferente daqui a pouco mais de quatro anos no Catar. Para começar até a data: de 21 de novembro a 18 de dezembro  com a final disputada a uma semana do Natal. Tudo isso por causa do calor. E não para por aí: estádios com partes ou totalmente desmontáveis, refrigeração em todas as arenas, estádio na beira do mar e até uma cidade que ainda não existe para receber e abertura e a final. Dinheiro por lá não falta.

Será a primeira vez da Copa do Mundo em um país árabe e isso deve mudar muita coisa. A princípio, nada daquela tradicional cervejinha. Beber em público por lá não é liberado. E o chefe do Supremo Comitê de Entrega e Legado, Hassan Al Thawadi, já disse que não está nos planos flexibilizar a regra.

O álcool é liberado em alguns hoteis de luxo, talvez haja alguma mudança até lá. O certo é que deve haver uma maior concentração de pessoas onde a bebida será permitida Edson Ruy, agente de viagens e comentarista da CBN

Ele ressalta que o Catar é um emirado  ou seja com governo absolutista e hereditário  e que, por isso será uma cultura completamente diferente. Como o país é pequeno  pouco menor que a soma de Colatina, Linhares e São Mateus  e não há muitas opções turísticas e culturais, o foco deve ser mesmo nos estádios. Será uma Copa para quem é apaixonado por futebol. Os estádios serão as maiores vitrines, diz Ruy.

Para quem quiser curtir a Copa in loco, o agente de viagens destaca que há voo direto de São Paulo para Doha. Atualmente o preço é de US$ 1.100 a US$ 1.200, o que deve mudar para perto da Copa. Isso varia como estará a economia mundial até lá, diz.

Um dos pontos que chama a atenção é a pouca distância entre as sedes. São no máximo 55km. Só a capital Doha possui quatro estádios, metade das oito arenas previstas para a Copa. Fácil deslocamento e fácil comunicação, já que, ao contrário dos russos, muita gente que mora no Catar é estrangeira e fala inglês. Além do país ter sido protetorado britânico até a década de 1970.

CONHEÇA OS ESTÁDIOS DA COPA DE 2022

Controvérsias

Mas nem tudo são golaços na Copa do Catar. No início muitas denúncias deram conta de que trabalhadores das arenas estariam em regime análogo à escravidão.

O país chegou inclusive a ser denunciado pela organização mundial do trabalho, mas a queixa foi retirada após o governo catari tomar medidas de proteção aos trabalhadores, incluindo o aumento na fiscalização.

Dica é passeio por outros países

A dica do agente de viagens Edson Ruy é não esperar muito mais que estádios para a Copa de 2022. Ele explica que o turismo no Catar é baseado em desertos e praias. No entanto, há atrações como, por exemplo, o Museu da Arte Islâmica, em Doha, o mercado árabe, jardim zoológico e praia em Al Khor. E em Mesaieed há praias e desertos. No Catar há poucas atividades turísticas no sentido cultural. As grandes atrações serão mesmo os estádios, reforça.

Outro programa atrativo vai depender da diplomacia. É que atualmente o Catar está rompido com seus vizinhos que o acusam de apoiar o terrorismo. Se até lá as relações voltarem ao normal uma boa dica é aproveitar entre um jogo e outro e visitar países vizinhos, com destaque para as cidades de Abu Dabi e Dubai, ou até mesmo o Egito, já que a distância é pouca.

Hoje não há voos por causa dessa questão diplomática, porém, se as relações forem restabelecidas, como eu acredito que até lá serão, com 40 minutos você consegue se deslocar de Doha para Abu Dabi ou Dubai, explica Edson Ruy.

UMA CIDADE QUE AINDA NEM EXISTE

Uma cidade grande, moderna e imponente, além da capital Doha, com porte para sediar a abertura e a final da Copa de 2022. Se não existe ainda, os catari constroem. E assim, em meio a uma região vazia ao norte de Al Daayen e a 23 quilômetros da capital está surgindo Lusail, uma cidade que ainda nem existe. Nela, o Iconic Stadium promete abrigar mais de 86 mil pessoas para os dois principais eventos do Mundial.

A base da cidade deve estar pronta até 2020. O governo do Catar está construindo infraestrutura capaz de receber 250 mil habitantes com 38 quilômetros quadrados de área. O local terá espaços residenciais, resorts, distritos comerciais, shoppings, centros de lazer, um campo de golfe e várias outras instalações. Tudo isso pela bagatela de US$ 45 bilhões, ou seja R$ 176,4 bilhões.

A expectativa é de que o Lusail Iconic Stadium seja utilizado para outros grandes eventos esportivos e culturais assim que a Copa terminar.