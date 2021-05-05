Cássio pode se tornar o primeiro jogador do Corinthians a atuar em todos os países da Conmebol

Desde 2012 no Corinthians, Cássio vem acumulando feito históricos com a camisa do clube e nesta quinta-feira, às 21h30, ele deve atingir mais um desses. A marca da vez é ser o único corintiano a jogar em todos os países da Conmebol. Isso pode acontecer em jogo válido pela Sul-Americana, diante do Sport Huancayo, no Peru, território no qual ele ainda não defendeu o Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Pelo Timão, em seus 519 jogos, o goleiro já atuou, além do Brasil, em oito países da entidade Sul-Americana: Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador e Bolívia, restando apenas o Peru, lacuna que será preenchida nesta quinta, a não ser que algo físico impeça sua presença.

Como em alguns outros recordes quebrados ou marcas atingidas, Cássio ficou sabendo do feito por meio da assessoria de imprensa do clube. O camisa 12 ficou feliz pelo que conquistou e espera que essas viagens continuem, inclusive nesta edição da Copa Sul-Americana, ao se classificar na fase de grupos.

- Feliz, que bom que o Corinthians pode disputar todos esses campeonatos, Libertadores e Sul-Americana são os maiores, que eu possa sempre viajar, que eu possa sempre voltar para todos os países e neste ano conseguir a vitória para essa sequência, conquistar a classificação e continuar viajando para outros países - declarou antes de completar: