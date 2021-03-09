Cássio no Grêmio? Presidente Romildo Bolzan desmente o boato

Crédito: Rodrigo Coca

Os bastidores do Grêmio pegam fogo desde o último domingo, quando o Tricolor ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil diante do Palmeiras.

Irritada com mais um tropeço em momento decisivo, o torcedor pede reforços e uma grande mexida no elenco, que dificilmente passa por mudanças sob o comando de Renato Gaúcho.Além disso, o presidente voltou a afirmar que o Tricolor precisa de pelo menos quatro jogadores com status de titular para incorporar o elenco.