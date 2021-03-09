Cássio no Grêmio? Presidente Romildo Bolzan desmente o boato

Os bastidores do Grêmio pegam fogo desde o último domingo, quando o Tricolor ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil diante do Palmeiras.
Irritada com mais um tropeço em momento decisivo, o torcedor pede reforços e uma grande mexida no elenco, que dificilmente passa por mudanças sob o comando de Renato Gaúcho.Além disso, o presidente voltou a afirmar que o Tricolor precisa de pelo menos quatro jogadores com status de titular para incorporar o elenco.
‘Se as situações se concretizarem, posso adiantar aos torcedores que serão grandes reforços, para atuar de forma titular com a camisa do Grêmio (...) Nós procuramos finalizar as situações que estão em andamento, até o final de março esgota o prazo. Precisamos ter certeza daquilo que vamos contar. O perfil destes 4 jogadores é vir e sair jogando. São jogadores importantes do futebol brasileiro e mundial’, finalizou.