Cassiano quer crescimento do Vizela e espera grande sequência no clube

Crédito: Cassiano está em sua primeira temporada com o Vizela (Pedro Loureiro / Divulgação

Contratado pelo Vizela neste ano, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nestas próximas partidas da época. Segundo o jogador, que estava no Boavista antes de acertar na agremiação, a meta é evoluir nos jogos que virão.

- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter o foco e a intensidade para chegarmos aos nossos objetivos nesta época. O grupo é bom, tem qualidade e vai com tudo para crescer de produção - afirmou.

Cassiano ainda falou sobre a vontade de todos em fazer uma boa sequência na liga.