Cassiano quer crescimento do Vizela e espera grande sequência no clube

Contratado pelo Vizela neste ano, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nestas próximas partidas da época. Segundo o jogador, que estava no Boavista antes de acertar na agremiação, a meta é evoluir nos jogos que virão.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter o foco e a intensidade para chegarmos aos nossos objetivos nesta época. O grupo é bom, tem qualidade e vai com tudo para crescer de produção - afirmou.
Cassiano ainda falou sobre a vontade de todos em fazer uma boa sequência na liga.
- Queremos fazer uma boa sequência na liga para melhorarmos nossa posição na tabela de classificação da competição. O grupo sabe do seu potencial e vai trabalhar muito por isso.