Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cassiano marca mais dois e garante vitória do Vizela em Portugal

Atacante vive bom momento na carreira
...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 09:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 09:01
Crédito: Cassiano briga pela artilharia da segunda divisão portuguesa (Divulgação / Vizela
Artilheiro do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, marcou dois na vitória da sua equipe sobre o Varzim e garantiu o triunfo da equipe por 3 x 0 sobre o adversário. Feliz com mais uma grande atuação, o jogador comemorou a ótima fase que vive na carreira.- Estou muito feliz por ter marcado novamente e por ter ajudado nossa equipe. É um momento muito especial que tenho vivido aqui. Vou continuar trabalhando para aumentar esses números nos próximos jogos - afirmou.
Cassiano falou, ainda, sobre a briga pela artilharia esse ano.
- Quero terminar essa temporada com a artilharia do campeonato também. Tenho lutado muito para que isso seja possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Balanços - S.A. A GAZETA - 24/04/2026
Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados