Cassiano marca mais dois e garante vitória do Vizela em Portugal

Artilheiro do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, marcou dois na vitória da sua equipe sobre o Varzim e garantiu o triunfo da equipe por 3 x 0 sobre o adversário. Feliz com mais uma grande atuação, o jogador comemorou a ótima fase que vive na carreira.- Estou muito feliz por ter marcado novamente e por ter ajudado nossa equipe. É um momento muito especial que tenho vivido aqui. Vou continuar trabalhando para aumentar esses números nos próximos jogos - afirmou.