futebol

Cassiano fala sobre expectativa para segunda temporada em Portugal

Atacante vive bom momento no país com a camisa do Boavista
LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:28

Crédito: Pedro Loureiro / Divulgação
Com um ótimo desempenho com a camisa do Boavista na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza já projetou a próxima época no clube português. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma grande participação com a camisa do clube nos próximos meses.
- Estou muito motivado para esta próxima temporada. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do clube novamente e para ajudar dentro e fora de campo. Tenho trabalhado muito para que isso aconteça. Espero que tudo saia como estou planejando. Estou muito focado para esta época - afirmou.
Cassiano ainda destacou a expectativa do elenco para a próxima temporada.
- Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande ano. Vamos lutar muito para que os próximos meses sejam de grandes resultados para o Boavista e seu torcedor.

