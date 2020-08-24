Cassiano fala sobre expectativa para segunda temporada em Portugal

Com um ótimo desempenho com a camisa do Boavista na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza já projetou a próxima época no clube português. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma grande participação com a camisa do clube nos próximos meses.
- Estou muito motivado para esta próxima temporada. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do clube novamente e para ajudar dentro e fora de campo. Tenho trabalhado muito para que isso aconteça. Espero que tudo saia como estou planejando. Estou muito focado para esta época - afirmou.
Cassiano ainda destacou a expectativa do elenco para a próxima temporada.
- Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande ano. Vamos lutar muito para que os próximos meses sejam de grandes resultados para o Boavista e seu torcedor.