Cassiano fala sobre bom momento no Vizela e espera acesso na temporada

Contratado pelo Vizela nesta temporada, o atacante Cassiano falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube desde a sua chegada. Para ele, o crescimento que teve no futebol português é consequência de um ótimo trabalho que tem feito.
- Estou muito motivado e feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao futebol português. Venho trabalhando muito no dia a dia e a consequência disso são os bons jogos que tenho feito. Vou procurar manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais meu rendimento em campo - disse.
Cassiano, que tem passagens por Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou que a equipe vai com tudo em busca do acesso este ano.
- Nossa equipe vai pensar jogo a jogo, sem ansiedade. Vamos procurar encarar cada partida como uma final para conquistarmos o acesso.