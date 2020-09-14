Cassiano estreia com gol no Vizela e busca artilharia da competição

Com um bom desempenho no Boavista na última época, o atacante brasileiro Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza assinou com o Vizela e parece manter a mesma intensidade no novo clube. O jogador fez sua estreia no último final de semana no duelo com o Oliveirense e marcou no triunfo da sua equipe por 2 x 1 em casa.
- Foi uma estreia perfeita para mim. Fiz uma boa partida e pude marcar o gol que deu o triunfo para a nossa equipe. Muito feliz por começar aqui com o pé direito. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meus números no clube e para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos na temporada - afirmou.
Cassiano ainda destacou outro objetivo: conseguir a artilharia da disputa.
- Atacante vive de gols e comigo não será diferente. Vou trabalhar muito para marcar muitos gols para ajudar o grupo e para, quem sabe, conquistar a artilharia da disputa esse ano.