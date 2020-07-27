Cassiano destaca primeiro ano no Boavista e evolução em Portugal

Crédito: Divulgação / Boavista

Com um ótimo desempenho com a camisa do Boavista na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza destacou a evolução que teve no futebol português nesta época. Segundo o atleta, que também atuou na China recentemente, esse ano tem sido muito especial.

- Essa última temporada foi muito especial para mim em todos os sentidos. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo. Trabalhei muito para ajudar o Boavista a conquistar seus objetivos durante a época. Foi um ano especial para mim dentro e fora de campo, e só tenho a agradecer ao Boavista por isso - afirmou.

Cassiano ainda elogiou o ano que a equipe teve.