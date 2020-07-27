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futebol

Cassiano destaca primeiro ano no Boavista e evolução em Portugal

Atacante vive bom momento no futebol do país
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Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 15:45
Crédito: Divulgação / Boavista
Com um ótimo desempenho com a camisa do Boavista na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza destacou a evolução que teve no futebol português nesta época. Segundo o atleta, que também atuou na China recentemente, esse ano tem sido muito especial.
- Essa última temporada foi muito especial para mim em todos os sentidos. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo. Trabalhei muito para ajudar o Boavista a conquistar seus objetivos durante a época. Foi um ano especial para mim dentro e fora de campo, e só tenho a agradecer ao Boavista por isso - afirmou.
Cassiano ainda elogiou o ano que a equipe teve.
- Temos um elenco muito forte e entrará com tudo na próxima época. Vamos nos dedicar ao máximo no próximo ano para que seja ainda melhor dentro e fora de campo.

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