Cassiano destaca evolução no Vizela e espera artilharia do ano no clube

Crédito: Pedro Loureiro / Divulgação

Principal destaque do Vizela nesta temporada, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais nas próximas semanas. Segundo o atleta, a meta de todos no plantel é melhorar ainda mais o rendimento em campo na sequência do ano.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo vem trabalhando muito para crescer de produção e conquistar as vitórias que precisamos. Nós estamos no caminho certo para que isso aconteça - afirmou.Cassiano ainda destacou o desejo de conquistar a artilharia do ano no clube.