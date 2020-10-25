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futebol

Cassiano destaca evolução no Vizela e espera artilharia do ano no clube

Atacante vive bom momento em Portugal e deseja continuar boa sequência
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 19:03

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:03

Crédito: Pedro Loureiro / Divulgação
Principal destaque do Vizela nesta temporada, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais nas próximas semanas. Segundo o atleta, a meta de todos no plantel é melhorar ainda mais o rendimento em campo na sequência do ano.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nesta sequência da temporada. O grupo vem trabalhando muito para crescer de produção e conquistar as vitórias que precisamos. Nós estamos no caminho certo para que isso aconteça - afirmou.Cassiano ainda destacou o desejo de conquistar a artilharia do ano no clube.
- Vou trabalhar muito para conquistar a artilharia do ano no clube. Estou muito motivado para que isso seja possível.

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