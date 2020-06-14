Cassiano comemora vitória fora de casa do Boavista na Liga Portuguesa

Crédito: Divulgação / Boavista

Desde o ano passado no Boavista, de Portugal, o atacante Cassiano celebrou a ótima atuação que teve contra o Braga nesse sábado, no triunfo da sua equipe fora de casa diante do adversário por 1 a 0. Segundo o jogador, foi uma das suas melhores partidas no clube.

- A vitória da nossa equipe sobre o Braga foi muito importante. O plantel está de parabéns pela ótima atuação. Estou muito feliz por ter ajudado nossa equipe a ter conquistado um importante triunfo. Foi uma das minhas melhores partidas com a camisa do clube. Vou manter esse ritmo até o final agora - disse.

Cassiano, que tem passagens por Internacional, Paysandu, Fortaleza e CSA no Brasil, ainda destacou o crescimento que teve no futebol português neste ano.