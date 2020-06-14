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futebol

Cassiano comemora vitória fora de casa do Boavista na Liga Portuguesa

Atacante brasileiro, revelado no São José, do Rio Grande do Sul, chegou à Terrinha em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 19:39

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 19:39

Crédito: Divulgação / Boavista
Desde o ano passado no Boavista, de Portugal, o atacante Cassiano celebrou a ótima atuação que teve contra o Braga nesse sábado, no triunfo da sua equipe fora de casa diante do adversário por 1 a 0. Segundo o jogador, foi uma das suas melhores partidas no clube.
- A vitória da nossa equipe sobre o Braga foi muito importante. O plantel está de parabéns pela ótima atuação. Estou muito feliz por ter ajudado nossa equipe a ter conquistado um importante triunfo. Foi uma das minhas melhores partidas com a camisa do clube. Vou manter esse ritmo até o final agora - disse.
Cassiano, que tem passagens por Internacional, Paysandu, Fortaleza e CSA no Brasil, ainda destacou o crescimento que teve no futebol português neste ano.
- Este ano tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Só tenho a agradecer ao Boavista por isso. Espero continuar melhorando meu desempenho com a camisa do clube este ano.E MAIS:Real Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato EspanholAlemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodadaCoutinho entrou em contato com Klopp para retornar ao LiverpoolAtlético de Madrid fica apenas no empate diante do Athletic Bilbao no retorno do Campeonato Espanhol E MAIS:

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