Cassiano comemora classificação do Vizela na Taça de Portugal

Um dos principais jogadores do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre a vitória da equipe sobre o Braga, por 1 a 0, na Taça de Portugal, na última quinta-feira. Feliz com o resultado, o jogador destacou a importância do resultado.

- Essa vitória sobre o Braga foi muito importante para o elenco. Fizemos uma boa apresentação e estamos de parabéns pela vaga conquistada. O grupo lutou muito para alcançar o resultado positivo é isso foi importante - afirmou.

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Cassiano falou ainda sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais neste ano.

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- O elenco está batalhando para continuar crescendo na temporada. Temos que ter o máximo de intensidade para chegarmos aos nossos objetivos na época.