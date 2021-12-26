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futebol

Cassiano comemora classificação do Vizela na Taça de Portugal

Atacante vive bom momento em Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2021 às 18:53

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 18:53

Um dos principais jogadores do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou sobre a vitória da equipe sobre o Braga, por 1 a 0, na Taça de Portugal, na última quinta-feira. Feliz com o resultado, o jogador destacou a importância do resultado.
- Essa vitória sobre o Braga foi muito importante para o elenco. Fizemos uma boa apresentação e estamos de parabéns pela vaga conquistada. O grupo lutou muito para alcançar o resultado positivo é isso foi importante - afirmou.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Cassiano falou ainda sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais neste ano.
+ Retrospectiva LANCE!: veja o ano da Seleção Brasileira Masculina em 12 fotos
- O elenco está batalhando para continuar crescendo na temporada. Temos que ter o máximo de intensidade para chegarmos aos nossos objetivos na época.
Crédito: CassianoemaçãopeloVizela,dePortugal(Foto:Divulgação/Vizela

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