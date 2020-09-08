Cassiano assina com o Vizela, de Portugal, e espera acesso à elite

Com um bom desempenho no Boavista, de Portugal, na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano assinou com o também lusitano Vizela, por empréstimo de uma temporada. Feliz com a oportunidade de defender as cores do clube de Braga, o jogador falou sobre o projeto apresentado a ele.- Estou muito feliz com a oportunidade de defender as cores do Vizela. O projeto apresentado foi muito bom e espero fazer uma grande temporada com todos. O clube vem montando um elenco forte para conquistar grandes resultados ao longo da época. Vamos trabalhar muito para fazer uma ótima época - disse.