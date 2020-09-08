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futebol

Cassiano assina com o Vizela, de Portugal, e espera acesso à elite

Brasileiro, revelado no São José, do Rio Grande do Sul, esta na Terrinha desde 2019...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:24
Crédito: Divulgação
Com um bom desempenho no Boavista, de Portugal, na última temporada, o atacante brasileiro Cassiano assinou com o também lusitano Vizela, por empréstimo de uma temporada. Feliz com a oportunidade de defender as cores do clube de Braga, o jogador falou sobre o projeto apresentado a ele.- Estou muito feliz com a oportunidade de defender as cores do Vizela. O projeto apresentado foi muito bom e espero fazer uma grande temporada com todos. O clube vem montando um elenco forte para conquistar grandes resultados ao longo da época. Vamos trabalhar muito para fazer uma ótima época - disse.
Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, ainda destacou a expectativa do grupo para conquistar o acesso este ano.
- O elenco vai procurar fazer uma boa temporada, regular, para colocar o clube na Primeira Liga nesta temporada. É um objetivo que temos.

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