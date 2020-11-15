Cassano critica Barcelona por venda de Luis Suárez: 'Loucura'

Antonio Cassano, ex-atacante italiano com passagens por Roma e Milan, classificou a venda de Luis Suárez para o Atlético de Madrid como uma loucura cometida pelo Barcelona. A revelação surgiu em conversa com o ex-centroavante Christian Vieri pelo Instagram e o italiano criticou a solução com Griezmann no lugar do uruguaio.
- Dizem que Suárez está velho e o mandaram embora do Barcelona, outra loucura. Marcou 350 gols em seis anos, não entendo por que o dispensaram. Depois colocaram Griezmann como atacante no centro.
Aos 33 anos, o camisa nove tem um grande início de temporada com a camisa da equipe colchonera. Em seis jogos do Campeonato Espanhol, Suárez tem cinco gols e uma assistência, um dos principais jogadores do time comandado por Simeone apesar do pouco tempo integrado com o novo grupo.