Cassano critica Barcelona por venda de Luis Suárez: 'Loucura'

Crédito: Suárez é um dos principais nomes do Atlético de Madrid na temporada (GABRIEL BOUYS / AFP

Antonio Cassano, ex-atacante italiano com passagens por Roma e Milan, classificou a venda de Luis Suárez para o Atlético de Madrid como uma loucura cometida pelo Barcelona. A revelação surgiu em conversa com o ex-centroavante Christian Vieri pelo Instagram e o italiano criticou a solução com Griezmann no lugar do uruguaio.

- Dizem que Suárez está velho e o mandaram embora do Barcelona, outra loucura. Marcou 350 gols em seis anos, não entendo por que o dispensaram. Depois colocaram Griezmann como atacante no centro.