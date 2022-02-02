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futebol

Casos de Covid no São Paulo chegam ao fim, e Ceni tem elenco à disposição

Desde o início da pré-temporada, foram 16 atletas diagnosticados com Covid-19 no clube...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 08:00
O técnico Rogério Ceni pode, enfim, respirar aliviado depois de uma pré-temporada repleta de casos de Covid-19 no elenco do São Paulo. Ao todo, 16 jogadores foram diagnosticados com o vírus e precisaram se afastar dos treinamentos. Os últimos recuperados, Igor Gomes e Talles Costa, retomaram os trabalhos na terça-feira (1). Agora, o treinador tem quase todo o time à disposição.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Agora, apenas três jogadores são baixas nos treinamentos desta semana. São eles: Luan, Luciano e Arboleda. Os dois primeiros tratam lesão. Luan sente dores musculares, enquanto Luciano se recupera de uma contratura na panturrilha esquerda logo no dia da reapresentação.
Arboleda não tem nenhum problema. Ele está com a seleção equatoriana, que fez seu último jogo desta janela das Eliminatórias para a Copa, terça-feira (1) à noite. Portanto, a tendência é que o defensor esteja em campo nesta quinta-feira (3), contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.A princípio, Rogério Ceni não revelou o time que entrará em campo em busca da primeira vitória no Estadual. Apenas o goleiro Tiago Volpi está confirmado, já que o comandante tricolor fará um rodízio entre ele e Jandrei neste início de temporada.
- Ele (Jandrei) fez um bom jogo (contra o Ituano), fez a defesa do pênalti. Deve ter mais oportunidades, claro, assim como o Volpi. No próximo jogo devo usar o Volpi. Nesse começo a gente tenta experimentar jogadores para ter ideia no futuro do que pode ser feito - afirmou Ceni.
Crédito: Ceni,enfim,recebemaisjogadoresparatrabalhar(Foto:Reprodução/Facebook/saopaulofc

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