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Casos de Covid aumentam e Bulgária volta a fechar estádios para o público

Medida foi tomada pelo governo do país europeu após constatarem  uma segunda onda de infectados pelo coronavírus com o aumento gradativo de casos...

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 00:20
Crédito: Divulgação/Beroe
O aumento dos casos de Covid-19 e o fato de um jogador que tinha sido testado negativo de forma errada a infectado três companheiros levou a Bulgária a mudar o seu protocolo nos jogos realizados no país. A parti de agora, os estádios volta a ser fechados para o público. E as competições dos demais esportes também terão seus portões fechados.
- O número de novos casos não para de aumentar há seis dias, tendo passado dos 200 em 24 horas - disse o ministro da saúde Kiril Ananiev.
A Búlgária era um dos países da Europa que liberava a presença de torcedores nas competições esportivas, já que tem um dos menores números de infectados e mortos (259) no continente.
Devido a um aumento de casos positivos ao Covid-19, a Bulgária vai fechar os estádios de futebol ao público, impondo também porta fechada a todas as competições desportivas.
Vale citar que o Campeonato Búlgaro terá a sua última rodada neste fim de semana e o Ludogorets já conquistou o título (pela nona vez seguida).

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