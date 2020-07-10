Casos de Covid aumentam e Bulgária volta a fechar estádios para o público

Crédito: Divulgação/Beroe

O aumento dos casos de Covid-19 e o fato de um jogador que tinha sido testado negativo de forma errada a infectado três companheiros levou a Bulgária a mudar o seu protocolo nos jogos realizados no país. A parti de agora, os estádios volta a ser fechados para o público. E as competições dos demais esportes também terão seus portões fechados.

- O número de novos casos não para de aumentar há seis dias, tendo passado dos 200 em 24 horas - disse o ministro da saúde Kiril Ananiev.

A Búlgária era um dos países da Europa que liberava a presença de torcedores nas competições esportivas, já que tem um dos menores números de infectados e mortos (259) no continente.

Devido a um aumento de casos positivos ao Covid-19, a Bulgária vai fechar os estádios de futebol ao público, impondo também porta fechada a todas as competições desportivas.