Caso venda Mbappé, PSG deve pagar valor gigantesco ao Monaco

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

As especulações envolvendo a saída de Mbappé do PSG ao Real Madrid não envolvem apenas os dois clubes. O Monaco, equipe em que o craque francês surgiu, também está de olho na negociação por conta da possibilidade de receber uma bolada de 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, Leonardo, diretor esportivo do clube francês, lembrou desta comissão estipulada em contrato.

- A oferta é considerada longe do que Mbappé representa atualmente. E também devemos parte deste dinheiro ao Monaco e consideramos que a proposta não é suficiente.

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Em 2018, o Paris Saint-Germain executou a compra de Mbappé junto ao Monaco por 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na atual cotação). Mas os valores podem ser elevados tanto em caso de uma transferência do atleta para outro time, mas também caso o camisa sete renove seu vínculo com o clube de Nasser Al-Khelaifi.

O Real Madrid ofereceu uma proposta na casa dos 160 milhões de euros (R$ 996 milhões) para contratar Mbappé. Caso o PSG aceitasse a oferta, o clube iria ficar apenas com 125 milhões de euros (R$ 778 milhões), enquanto a outra parte deveria ser paga ao adversário do Campeonato Francês.

Por conta disso, o Paris Saint-Germain recusou sem pensar duas vezes a primeira oferta, mas internamente especula-se que o clube pode aceitar uma nova oferta do Real Madrid caso os valores cheguem na casa dos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).