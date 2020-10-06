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Caso Robson: Jair Bolsonaro tenta interceder e trazer ex-funcionário de Fernando de volta ao Brasil

Ex-motorista do jogador do Beijing Guoan está preso desde março de 2019 na Rússia por entrar com medicamentos ilegais no país para o sogro do volante brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 10:53

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:53

Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, através de suas redes sociais, que irá tentar a libertação de Robson, ex-motorista da família do volante Fernando, atualmente no Beijing Guoan. O funcionário está preso na Rússia por entrar com remédios que são proibidos no país, mas que tinham como destino o sogro do jogador que atuava no Spartak Moscou.
Bolsonaro disse que irá entrar em contato com o Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e tentará fazer contato com Vladimir Putin para trazer Robson de volta ao Brasil. O funcionário está preso desde março de 2019 e por conta da aposentadoria da juíza que estava à frente do caso, o processo do motorista voltou à estaca zero. A pena pode ser de até 20 anos de prisão.
O presidente tomou conhecimento do caso graças a Felipe Melo, meio-campista do Palmeiras, que se solidarizou com o caso de Robson e tenta ajudar o brasileiro. O uso do medicamento pelo qual o ex-funcionário foi preso é permitido no Brasil e o Governo tentará um perdão da Rússia.

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