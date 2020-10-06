Caso Robson: Jair Bolsonaro tenta interceder e trazer ex-funcionário de Fernando de volta ao Brasil

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O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, através de suas redes sociais, que irá tentar a libertação de Robson, ex-motorista da família do volante Fernando, atualmente no Beijing Guoan. O funcionário está preso na Rússia por entrar com remédios que são proibidos no país, mas que tinham como destino o sogro do jogador que atuava no Spartak Moscou.

Bolsonaro disse que irá entrar em contato com o Ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e tentará fazer contato com Vladimir Putin para trazer Robson de volta ao Brasil. O funcionário está preso desde março de 2019 e por conta da aposentadoria da juíza que estava à frente do caso, o processo do motorista voltou à estaca zero. A pena pode ser de até 20 anos de prisão.