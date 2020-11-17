Caso perca Mbappé, PSG estuda contratação de João Felix

Crédito: João Felix pode ser jogador do PSG na próxima temporada (GABRIEL BOUYS / AFP

O Paris Saint-Germain estuda a contratação do meia-atacante João Felix caso venha a perder Mbappé na próxima janela de transferências. No programa “El Chiringuito de Jugones”, Eduardo Inda afirmou que o português é visto como o substituto ideal para o francês que está na mira de Liverpool e Real Madrid.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já havia sondado o jogador quando negociava a venda de Cavani com o Atlético de Madrid. O clube francês enxerga no jovem de 21 anos a possibilidade de construção de um novo projeto, mas a contratação não será fácil, pois Felix tem cláusula de 300 milhões de euros (quase R$ 2 bilhões).