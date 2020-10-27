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Caso perca Mbappé para o Real, PSG deve buscar Cristiano Ronaldo

Equipe da capital francesa observa difícil situação financeira vivida pela Juventus por conta da pandemia da Covid-19. Português recebe salário anual líquido de R$ 206 milhões...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 10:18
Crédito: Futuro de Cristiano Ronaldo e Mbappé podem estar conectados (Reprodução
O futuro de Cristiano Ronaldo parece ligado ao de Mbappé, mas não para jogarem juntos. Segundo o portal “Calciomercato”, o Paris Saint-Germain está atento às condições financeiras da Juventus e pode ir atrás da contratação do craque português ao final desta temporada caso o jovem francês opte por se transferir para o Real Madrid.A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 faz com que a Velha Senhora tenha que repensar a permanência do camisa sete em Turim. Desde que chegou, em 2018, Cristiano Ronaldo estava trazendo benefício financeiro, mas a tendência não se confirmou neste ano e é improvável que se confirme em 2021.
O jogador tem contrato até 2022 com a equipe italiana e possui o salário anual líquido mais alto do plantel, cerca de 31 milhões de euros (R$ 206 milhões). Para o PSG, arcar com o salário não seria um problema, uma vez que já bancam Neymar e Mbappé juntos, mas o sonhado trio não deve ser possível, pois o português é visto como uma reposição do que como um complemento.

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