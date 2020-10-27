Caso perca Mbappé para o Real, PSG deve buscar Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo parece ligado ao de Mbappé, mas não para jogarem juntos. Segundo o portal “Calciomercato”, o Paris Saint-Germain está atento às condições financeiras da Juventus e pode ir atrás da contratação do craque português ao final desta temporada caso o jovem francês opte por se transferir para o Real Madrid.A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 faz com que a Velha Senhora tenha que repensar a permanência do camisa sete em Turim. Desde que chegou, em 2018, Cristiano Ronaldo estava trazendo benefício financeiro, mas a tendência não se confirmou neste ano e é improvável que se confirme em 2021.