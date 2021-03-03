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futebol

Caso perca Haaland, Borussia Dortmund pensa em Youssef En-Nesyri, do Sevilla

Marroquino vem se destacando no futebol espanhol e atrai interesse dos alemães, que já aceitam dificuldade em manter seu principal jogador...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:09
Crédito: Divulgação/Sevilla
O Borussia Dortmund já admite dificuldade em manter Erling Haaland para a próxima temporada. Por conta disso, o clube alemão estuda possíveis substitutos e, Youssef En-Nesyri, do Sevilla, é o principal alvo, informa o "Eurosport".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
En-Nesyri vem sendo um dos principais nomes do Sevilla na temporada. Contratado em janeiro de 2020, o marroquino soma 62 partidas e 23 gols pelo clube espanhol.Pelo lado do Dortmund, Haaland é monitorado por Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea. A saída do jogador na próxima janela de transferências é dada como quase certa.

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