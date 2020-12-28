Caso perca Bellerín, Arsenal pensa na contratação de lateral do Brighton

Caso o Arsenal perca Bellerín nas próximas janelas de transferência, o clube já tem o nome do futuro substituto. Segundo o “Mirror”, os Gunners enxergam Tariq Lamptey, lateral direito do Brighton, como a reposição ideal para o espaço que pode ser deixado pelo espanhol. O jovem de 20 anos é uma das peças mais importantes do elenco de Graham Potter.O lateral direito é formado na base do Chelsea e foi contratado em definitivo pelo clube do sul da Inglaterra em janeiro de 2020 por cinco milhões de libras (R$ 35 milhões). O atleta tem contrato com o Brighton até 2023 e o time de Mikel Arteta deve pagar a multa rescisória do jogador caso queira contratá-lo.
> Veja a tabela da Premier League
O interesse aparece com mais força à medida que as eleições presidenciais do Barcelona se aproximam. Joan Laporta, candidato favorito para vencer o pleito, quer contar com Bellerín na próxima temporada e o atleta foi formado na base da equipe catalã e não deve fazer força para permanecer em Londres.