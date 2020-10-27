Caso não contrate Depay, Barça vê Malen, do PSV, como 'Plano B'

Caso o Barcelona não consiga a contratação de Memphis Depay em janeiro, o jovem Donyell Malen, do PSV, seria a segunda opção do clube blaugrana, de acordo com a imprensa holandesa. Apesar dos 21 anos, o atleta já atuou pela seleção de seu país sob comando do próprio Ronald Koeman e o técnico conhece suas características.O atacante é uma das grandes promessas do futebol local e já anotou cinco gols e duas assistências na atual temporada em apenas nove partidas disputadas. Apesar dos bons números, o jogador tem contrato até 2024 e seu valor de mercado segundo o site “Transfermarkt” é de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões).