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futebol

Caso não contrate Depay, Barça vê Malen, do PSV, como 'Plano B'

Jovem atacante de 21 anos já treinou sob comando do técnico Ronald Koeman na seleção holandesa. Na atual temporada, Malen tem cinco gols e duas assistências em nove partidas...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 09:46
Crédito: Reprodução
Caso o Barcelona não consiga a contratação de Memphis Depay em janeiro, o jovem Donyell Malen, do PSV, seria a segunda opção do clube blaugrana, de acordo com a imprensa holandesa. Apesar dos 21 anos, o atleta já atuou pela seleção de seu país sob comando do próprio Ronald Koeman e o técnico conhece suas características.O atacante é uma das grandes promessas do futebol local e já anotou cinco gols e duas assistências na atual temporada em apenas nove partidas disputadas. Apesar dos bons números, o jogador tem contrato até 2024 e seu valor de mercado segundo o site “Transfermarkt” é de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões).
Apesar disso, Depay segue sendo a primeira opção de Koeman e o centroavante do Lyon tem seu contrato terminando ao final desta época. No entanto, para contratá-lo em janeiro, o Barça deve entrar em um acordo com a equipe francesa e pagar um valor pela aquisição do camisa onze.

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