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futebol

Caso não consiga contratar Haaland, Manchester City buscará Kane

Guardiola deseja contar com o atacante do Tottenham e se preocupa com a alta quantidade de clubes interessados no norueguês...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:27
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
A contratação de um grande centroavante é a prioridade do Manchester City para a próxima temporada. Após a saída confirmada de Aguero, o "Times" informa que Harry Kane é o plano B dos Citizens, ficando atrás apenas de Haaland.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Devido a grande procura de clubes por Haaland, Guardiola teme que a operação seja muito complicada. Dessa forma, Kane virou o plano B ao norueguês.Ao ser questionado sobre sua continuidade nos Spurs na próxima temporada, Kane despistou. A imprensa inglesa aumenta os rumores de que o atacante quer deixar o Tottenham para conquistar títulos.
Em 40 jogos na temporada, Kane soma 27 gols e 16 assistências. Seu valor de mercado está em 150 milhões de euros.

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