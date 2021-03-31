Caso não consiga contratar Haaland, Manchester City buscará Kane

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP

A contratação de um grande centroavante é a prioridade do Manchester City para a próxima temporada. Após a saída confirmada de Aguero, o "Times" informa que Harry Kane é o plano B dos Citizens, ficando atrás apenas de Haaland.

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Devido a grande procura de clubes por Haaland, Guardiola teme que a operação seja muito complicada. Dessa forma, Kane virou o plano B ao norueguês.Ao ser questionado sobre sua continuidade nos Spurs na próxima temporada, Kane despistou. A imprensa inglesa aumenta os rumores de que o atacante quer deixar o Tottenham para conquistar títulos.