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Caso não acerte com Suárez, Juventus pensa em volta de Morata

Atacante espanhol teve passagem de duas temporadas no clube italiano, entre 2014 e 2016...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 15:03
Crédito: Morata em ação pela Juventus (Foto MARCO BERTORELLO/ AFP
Sonhando com um nome para vestir a camisa 9, a Juventus monitora o mercado de transferências e adiciona atletas à lista de possíveis contratações. Nomes como Milik, Dzeko, Suárez e Cavani já foram especulados, mas agora mais um ganha forças na Velha Senhora: Álvaro Morata.De acordo com informações do "Tuttosport" e da "Corriere dello Sport", o jogador do Atlético de Madrid é o plano B da Bianconeri caso não acerte com o uruguaio Luis Suárez, hoje o favorito do técnico Andrea Pirlo.
O novo comandante alvinegro, aliás, atuou com Morata na Juventus em sua última temporada pelo clube e conhece o jogador espanhol.

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