Caso não acerte com Suárez, Juventus pensa em volta de Morata

Sonhando com um nome para vestir a camisa 9, a Juventus monitora o mercado de transferências e adiciona atletas à lista de possíveis contratações. Nomes como Milik, Dzeko, Suárez e Cavani já foram especulados, mas agora mais um ganha forças na Velha Senhora: Álvaro Morata.De acordo com informações do "Tuttosport" e da "Corriere dello Sport", o jogador do Atlético de Madrid é o plano B da Bianconeri caso não acerte com o uruguaio Luis Suárez, hoje o favorito do técnico Andrea Pirlo.