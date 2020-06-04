Caso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do Barcelona

O Barcelona já definiu o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, como principal alvo para a janela de transferências que se aproxima. No entanto, segundo o jornal "Daily Mail", o clube catalão colocou o gabonês Aubameyang, do Arsenal, como segunda opção.
Aubameyang tem mais um ano de contrato com o Arsenal e até o momento uma renovação parece pouco provável. Diante disso, o clube londrino pode vender o jogador na próxima janlea para não perdê-lo de graça em julho de 2021.
Além do Barcelona, clubes como Paris Saint-Germain e Chelsea também monitoram a situação de Aubameyang.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisCrise causada pela COVID-19 obriga o Tottenham a pegar empréstimo de mais de R$ 1 bilhãoDe joelhos, atletas de Borussia Dortmund e Besiktas fazem homenagens a George FloydEx-Flu e Corinthians, Maurício fala do retorno do Campeonato Grego E MAIS: