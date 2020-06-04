Caso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do Barcelona

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O Barcelona já definiu o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, como principal alvo para a janela de transferências que se aproxima. No entanto, segundo o jornal "Daily Mail", o clube catalão colocou o gabonês Aubameyang, do Arsenal, como segunda opção.

Aubameyang tem mais um ano de contrato com o Arsenal e até o momento uma renovação parece pouco provável. Diante disso, o clube londrino pode vender o jogador na próxima janlea para não perdê-lo de graça em julho de 2021.