Caso Mbappé deixe o PSG, Pochettino quer Harry Kane

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Ainda não se sabe se Mbappé renovará seu contrato ou irá para o Real Madrid. Devido à incerteza em relação ao futuro do francês, o Paris Saint-Germain já começa a pensar em possíveis substitutos. De acordo com o "The Mirror", caso o camisa 7 deixe o clube, Mauricio Pochettino quer a contratação de Harry Kane.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEMbappé tem contrato até junho de 2022 e ainda não chegou a um acordo para renovar. Ele é um dos principais alvos do Real Madrid, que tenta assinar com o francês a custo zero quando seu vínculo terminar. Haaland também é um desejo do clube merengue.