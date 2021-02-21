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Caso Mbappé deixe o PSG, Pochettino quer Harry Kane

Treinador argentino quer suprir uma possível saída do francês para o Real Madrid com a contratação de um jogador que conhece bem da época que treinou o Tottenham...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 09:26

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 09:26

Crédito: NEIL HALL / AFP
Ainda não se sabe se Mbappé renovará seu contrato ou irá para o Real Madrid. Devido à incerteza em relação ao futuro do francês, o Paris Saint-Germain já começa a pensar em possíveis substitutos. De acordo com o "The Mirror", caso o camisa 7 deixe o clube, Mauricio Pochettino quer a contratação de Harry Kane.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEMbappé tem contrato até junho de 2022 e ainda não chegou a um acordo para renovar. Ele é um dos principais alvos do Real Madrid, que tenta assinar com o francês a custo zero quando seu vínculo terminar. Haaland também é um desejo do clube merengue.
O francês faz mais uma grande temporada com o Paris Saint-Germain. Sem Neymar, lesionado, o camisa 7 garantiu a goleada sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, marcando três gols. No total, na época atual, ele soma 29 partidas, 21 tentos e nove assistências.

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