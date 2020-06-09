Caso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO

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Giuseppe Marotta, CEO da Inter de Milão, disse que caso Lautaro Martínez vá para o Barcelona, o clube italiano irá contratar uma reposição de peso. Em entrevista para o “La Gazzetta dello Sport”, o dirigente negou qualquer negociação com Cavani neste momento e disse que Federico Chiesa deve ser muito caro pelo pedido da Fiorentina.

- Os donos não querem vender Lautaro: é jovem, tem futuro, é um elemento chave para Conte. Logo, há uma cláusula. Não sei o que o Barcelona pensa, talvez eles tenham alternativas. Espero que não paguem a cláusula. Se pagarem, o lugar de Lautaro será ocupado por um jogador de peso, um jogador top.

O clube nerazzurri terá dinheiro para investir também por conta da venda de Icardi para o Paris Saint-Germain e pensa em Sandro Tonali, jovem meio-campista do Brescia.

- Tonali é mais acessível. É uma operação que pode ser feita melhor e é um jovem que está crescendo.