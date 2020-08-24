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Caso Ibrahimovic não fique, Milan já tem duas alternativas no mercado

Clube italiano pensa na contratação de Ángel Correa, do Atlético de Madrid, ou de Luka Jovic, do Real Madrid. No entanto, prioridade é renovar contrato do atacante sueco...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 08:39

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:39

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Com dificuldade na renovação com o atacante Ibrahimovic, o Milan já estuda duas possibilidades de reposição para a próxima temporada. De acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e Luka Jovic, do Real Madrid, são nomes que interessam a diretoria italiana caso não consigam estender a permanência do sueco.
O argentino do time comandado por Simeone é um desejo antigo de Paolo Maldini e o clube já esteve próximo de um acerto com o atacante, mas o negócio não foi selado por disparidades no que tange a questão salarial. Com um mercado em crise, o Milan poderia se aproveitar deste momento e tentar fazer uma nova investida.
Já Jovic não teve muitas oportunidades em sua primeira temporada com a camisa merengue e foi visto protagonizando mais polêmicas do que dando alegria aos torcedores dentro de campo. O sérvio já foi alvo de diversas especulações sobre uma saída e é a terceira alternativa da equipe italiana para o ataque no próximo ano.

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