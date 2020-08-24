Caso Ibrahimovic não fique, Milan já tem duas alternativas no mercado

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Com dificuldade na renovação com o atacante Ibrahimovic, o Milan já estuda duas possibilidades de reposição para a próxima temporada. De acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e Luka Jovic, do Real Madrid, são nomes que interessam a diretoria italiana caso não consigam estender a permanência do sueco.

O argentino do time comandado por Simeone é um desejo antigo de Paolo Maldini e o clube já esteve próximo de um acerto com o atacante, mas o negócio não foi selado por disparidades no que tange a questão salarial. Com um mercado em crise, o Milan poderia se aproveitar deste momento e tentar fazer uma nova investida.