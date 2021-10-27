Caso demita Solskjaer, Manchester United terá de pagar quantia milionária ao treinador; veja o valor

Crédito: OLI SCARFF / AFP

O técnico Ole Gunnar Solskjaer ganhou sobrevida no Manchester United e não foi demitido após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Liverpool, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. No entanto, a situação do treinador norueguês é delicada e os próximos jogos dirão o que será do futuro.Caso a direção dos Diabos Vermelhos decida pela interrupção do trabalho de Solskjaer e mande embora o comandante, o clube terá de pagar 9 milhões de euros (R$ 58,1 milhões), segundo o jornal "The Sun". O valor é referente à multa rescisória do norueguês, que tem o quinto maior salário da Premier League.

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Na última terça-feira, com o apoio de Sir Alex Ferguson, Solskjaer ouviu da direção que seguirá no comando para a partida do Manchester United no próximo sábado, contra o Tottenham. O foco dos dirigentes é a melhora imediata de rendimento nos duelos sequentes.

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