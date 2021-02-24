AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Caso de agressão a mulher leva Juventude a desistir de utilizar Wesley

Atacante ex-Bragantino chegou a ser anunciado oficialmente pelos gaúchos, mas clube alega que contrato ainda não estava assinado...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:44
Crédito: Jogador fez apenas uma partida em 2020 pelo clube de Bragança Paulista (Divulgação/Red Bull Bragantino
Prestes a iniciar sua trajetória em uma nova equipe por empréstimo do Red Bull Bragantino, o atacante Wesley não deve ser mais utilizado pelo Juventude. A informação vinda do portal 'ge' é que o Departamento Jurídico do clube gaúcho desaconselhou o uso do atleta em razão de sua condenação por agredir a agora ex-namorada em outubro de 2019.>Simule as possibilidades da última rodada do Brasileirão!No caso em questão, o jogador foi condenado por lesão corporal a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto. Decisão essa que teve recurso de sua equipe jurídica e que foi mantida em segunda instância, constando atualmente como transitada em julgado. Logo, não há mais a possibilidade de recurso.
Wesley chegou a ser anunciado no site oficial do Ju como uma das contratações do clube para a temporada 2021 no último dia 12 de fevereiro. No mesmo conteúdo, foram citadas também as chegadas do meia Yago (ex-CSA) e do centroavante Matheus Peixoto, que passou a reta final da última temporada defendendo a Ponte Preta.
Entretanto, em palavras ditas ao veículo citado, o vice-presidente Oswaldo Pioner garantiu que o atacante de 21 anos de idade estava usando a estrutura do clube caxiense ainda sem ter efetivamente assinado o contrato de empréstimo:
- Ele veio para Caxias do Sul, mas não assinou contrato. O jurídico está discutindo a situação. Mas o assunto está encerrado, ele não jogará aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio
Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados