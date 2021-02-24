Caso de agressão a mulher leva Juventude a desistir de utilizar Wesley

Prestes a iniciar sua trajetória em uma nova equipe por empréstimo do Red Bull Bragantino, o atacante Wesley não deve ser mais utilizado pelo Juventude. A informação vinda do portal 'ge' é que o Departamento Jurídico do clube gaúcho desaconselhou o uso do atleta em razão de sua condenação por agredir a agora ex-namorada em outubro de 2019.>Simule as possibilidades da última rodada do Brasileirão!No caso em questão, o jogador foi condenado por lesão corporal a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto. Decisão essa que teve recurso de sua equipe jurídica e que foi mantida em segunda instância, constando atualmente como transitada em julgado. Logo, não há mais a possibilidade de recurso.
Wesley chegou a ser anunciado no site oficial do Ju como uma das contratações do clube para a temporada 2021 no último dia 12 de fevereiro. No mesmo conteúdo, foram citadas também as chegadas do meia Yago (ex-CSA) e do centroavante Matheus Peixoto, que passou a reta final da última temporada defendendo a Ponte Preta.
Entretanto, em palavras ditas ao veículo citado, o vice-presidente Oswaldo Pioner garantiu que o atacante de 21 anos de idade estava usando a estrutura do clube caxiense ainda sem ter efetivamente assinado o contrato de empréstimo:
- Ele veio para Caxias do Sul, mas não assinou contrato. O jurídico está discutindo a situação. Mas o assunto está encerrado, ele não jogará aqui.