Caso de agressão a mulher leva Juventude a desistir de utilizar Wesley

Prestes a iniciar sua trajetória em uma nova equipe por empréstimo do Red Bull Bragantino, o atacante Wesley não deve ser mais utilizado pelo Juventude. A informação vinda do portal 'ge' é que o Departamento Jurídico do clube gaúcho desaconselhou o uso do atleta em razão de sua condenação por agredir a agora ex-namorada em outubro de 2019.>Simule as possibilidades da última rodada do Brasileirão!No caso em questão, o jogador foi condenado por lesão corporal a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto. Decisão essa que teve recurso de sua equipe jurídica e que foi mantida em segunda instância, constando atualmente como transitada em julgado. Logo, não há mais a possibilidade de recurso.