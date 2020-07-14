Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caso confirme o título, Real Madrid não deve comemorar com torcedores

Equipe espanhola está a uma vitória de vencer o Campeonato Espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:36

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:36

Crédito: Kiko Huesca/EFE
Perto de conquistar o título espanhol pela 34ª vez, o Real Madrid não comemorará o Campeonato Espanhol com seus torcedores caso o torneio realmente seja confirmado pelos merengues. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar aglomerações, de acordo com a imprensa espanhola.
Normalmente o Real Madrid comemora suas conquistas na Praça de Cibeles, em Madri, em um trajeto que passa pela sede prefeitura local. As autoridades, no entanto, já planejam o isolamento do local para evitar que torcedores se aglomerem para festejar a iminente conquista.
- Defendemos que a celebração não seja na Cibeles, que não se faça aglomerações, que as celebrações sejam nas varandas. Que estiquem as bandeiras do Real Madrid nos balcões, com aplausos. Mas, na medida do possível, de verdade, que as pessoas não se aproximem da (praça) Cibeles - disse José Luis Martínez Almeida, prefeito de Madri.
O clube estuda uma comemoração com os torcedores no Santiago Bernabéu quando a situação estiver controlada. A casa do Real Madrid, no momento, passa por reformas e a equipe tem mandado seus jogos no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinamentos merengue.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados