Caso confirme o título, Real Madrid não deve comemorar com torcedores

Crédito: Kiko Huesca/EFE

Perto de conquistar o título espanhol pela 34ª vez, o Real Madrid não comemorará o Campeonato Espanhol com seus torcedores caso o torneio realmente seja confirmado pelos merengues. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar aglomerações, de acordo com a imprensa espanhola.

Normalmente o Real Madrid comemora suas conquistas na Praça de Cibeles, em Madri, em um trajeto que passa pela sede prefeitura local. As autoridades, no entanto, já planejam o isolamento do local para evitar que torcedores se aglomerem para festejar a iminente conquista.

- Defendemos que a celebração não seja na Cibeles, que não se faça aglomerações, que as celebrações sejam nas varandas. Que estiquem as bandeiras do Real Madrid nos balcões, com aplausos. Mas, na medida do possível, de verdade, que as pessoas não se aproximem da (praça) Cibeles - disse José Luis Martínez Almeida, prefeito de Madri.