Casemiro testa negativo para Covid-19 e volta aos treinamentos no Real

Crédito: Casemiro será titular contra o Villarreal neste sábado (LLUIS GENE / AFP

Boas notícias para o Real Madrid. Casemiro testou negativo para Covid-19 e já participou de uma parte do treinamento nesta quarta-feira sob comando do técnico Zidane junto de seus companheiros. Com isso, o brasileiro estará em condições de enfrentar o Villarreal neste sábado pelo Campeonato Espanhol.

O clube merengue também irá realizar novos testes em Hazard e Militão, também acometidos pelo novo coronavírus há algumas semanas. O comandante francês tem a expectativa de contar com os dois atletas para o próximo desafio, principalmente com o zagueiro por conta das recentes lesões de Sergio Ramos e Varane nos jogos de suas seleções.