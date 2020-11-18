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futebol

Casemiro testa negativo para Covid-19 e volta aos treinamentos no Real

Brasileiro será escalado para atuar diante do Villarreal neste sábado. Técnico Zidane também espera ter Hazard e Militão disponíveis para duelo chave do Espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:09

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:09

Crédito: Casemiro será titular contra o Villarreal neste sábado (LLUIS GENE / AFP
Boas notícias para o Real Madrid. Casemiro testou negativo para Covid-19 e já participou de uma parte do treinamento nesta quarta-feira sob comando do técnico Zidane junto de seus companheiros. Com isso, o brasileiro estará em condições de enfrentar o Villarreal neste sábado pelo Campeonato Espanhol.
O clube merengue também irá realizar novos testes em Hazard e Militão, também acometidos pelo novo coronavírus há algumas semanas. O comandante francês tem a expectativa de contar com os dois atletas para o próximo desafio, principalmente com o zagueiro por conta das recentes lesões de Sergio Ramos e Varane nos jogos de suas seleções.
Casemiro participou de sete dos oito jogos que o Real Madrid fez pelo Campeonato Espanhol, sendo ausência apenas no duelo contra o Valencia. O volante também participou de todos os duelos pela Liga dos Campeões e é peça chave no esquema de Zidane.

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