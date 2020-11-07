Casemiro e Hazard testam positivo para Covid-19 neste sábado

Problemas para o Real Madrid e para a Seleção Brasileira: Casemiro e Hazard testaram positivo para a Covid-19 na véspera do duelo contra o Valencia. Dessa forma, o brasileiro convocado por Tite para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo não irá poder se apresentar na Granja Comary.

Assim como o volante, Hazard não poderá participar das partidas da seleção belga contra Inglaterra e Dinamarca pela Liga das Nações. Em comunicado oficial, o clube merengue não informou se os jogadores estão com sintomas e não há previsão de retorno de ambos os jogadores, mas a expectativa é de que eles fiquem, no mínimo, 10 dias isolados.