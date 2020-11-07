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Casemiro e Hazard testam positivo para Covid-19 neste sábado

Volante não poderá servir Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Hazard também perde jogos da Liga das Nações...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 09:12

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 09:12

Crédito: Casemiro desfalca Real Madrid neste domingo contra o Valencia (LLUIS GENE / AFP
Problemas para o Real Madrid e para a Seleção Brasileira: Casemiro e Hazard testaram positivo para a Covid-19 na véspera do duelo contra o Valencia. Dessa forma, o brasileiro convocado por Tite para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo não irá poder se apresentar na Granja Comary.
Assim como o volante, Hazard não poderá participar das partidas da seleção belga contra Inglaterra e Dinamarca pela Liga das Nações. Em comunicado oficial, o clube merengue não informou se os jogadores estão com sintomas e não há previsão de retorno de ambos os jogadores, mas a expectativa é de que eles fiquem, no mínimo, 10 dias isolados.

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