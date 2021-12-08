Casemiro comemora permanência do São Paulo na Série A, mas afirma: 'Que sirva de aprendizado'

O volante Casemiro, hoje uma das estrelas do Real Madrid-ESP e da Seleção brasileira, falou sobre o momento do São Paulo, clube em que foi revelado. O jogador comemorou a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, mas deixou um aviso. - Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo. É difícil acompanhar por causa dos horários, mas que bom que não caiu. E que sirva de aprendizado. O São Paulo fez um início de temporada muito bom, ganhou o Paulistão, fazia tempo que não ganhava. Parabéns ao clube. Mas serve de aprendizado para os próximos anos. Todo mundo está acostumado com o São Paulo brigando na parte de cima da tabela - disse Casemiro, à 'TNT Sports'.