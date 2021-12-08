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Casemiro comemora permanência do São Paulo na Série A, mas afirma: 'Que sirva de aprendizado'

Volante, cria da base do clube e atualmente no Real Madrid, comentou sobre o momento vivido pela equipe do Tricolor na temporada e disse que está na torcida pelo time...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:13

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:13

O volante Casemiro, hoje uma das estrelas do Real Madrid-ESP e da Seleção brasileira, falou sobre o momento do São Paulo, clube em que foi revelado. O jogador comemorou a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, mas deixou um aviso. - Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo. É difícil acompanhar por causa dos horários, mas que bom que não caiu. E que sirva de aprendizado. O São Paulo fez um início de temporada muito bom, ganhou o Paulistão, fazia tempo que não ganhava. Parabéns ao clube. Mas serve de aprendizado para os próximos anos. Todo mundo está acostumado com o São Paulo brigando na parte de cima da tabela - disse Casemiro, à 'TNT Sports'.
Casemiro também deu um panorama do futebol brasileiro e ressaltou os bons trabalhos realizados por Fortaleza e Red Bull Bragantino nessa temporada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!- O Brasileirão é difícil, tem times que estão se reforçando muito bem, tem o Fortaleza, que fez uma grande temporada, o Red Bull, que vem fazendo grandes temporadas. Que sirva de aprendizado, não só para os jogadores, mas para a diretoria. O Brasileirão é difícil. Claro que eu sempre torço para o São Paulo para que brigue por títulos - finalizou.
Pelo São Paulo, Casemiro disputou '11 jogos com 66 vitórias, 18 empates e 27 derrotas, marcando 11 gols e conquistando a Copa Sul-Americana de 2012.
Crédito: CasemirofalousobreomomentodoSãoPaulo(FOTO:Divulgação/RealMadrid

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