Casemiro abre o placar, Oblak faz contra, Real vence dérbi de Madri e acaba com invencibilidade do Atlético

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Caiu o último invicto. O Real Madrid recebeu o Atlético de Madrid pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol e os atuais campeões nacionais venceram por 2 a 0 em jogo disputado no Alfredo Di Stéfano. Casemiro e Oblak (contra) marcaram os gols, que tirou a invencibilidade dos Colchoneros.

+ Veja a tabela da La LigaDOMÍNIOO primeiro tempo pareceu um treinamento de ataque contra defesa do time da casa. O Real Madrid teve a posse de bola, controlou as ações e finalizou seis vezes contra nenhuma da equipe de Diego Simeone. Em uma das finalizações, Casemiro abriu o placar aos 14 minutos de cabeça após escanteio de Kroos.

QUEM NÃO FAZ, LEVASimeone mexeu no time no intervalo e voltou com três alterações para tentar uma reação. Lemar, que veio do banco de reservas, teve grande chance no início da segunda etapa, mas perdeu gol dentro da pequena área. Cerca de dez minutos depois, Carvajal aproveitou sobra na entrada da área, soltou uma bomba que pegou na trave, mas viu a bola morrer no gol após bater nas costas de Oblak. O juiz deu gol contra.

DISPUTA ACIRRADACom o resultado, o Real Madrid chegou aos 23 pontos e agora está em terceiro na tabela. O Atlético de Madrid, que perdeu a primeira na competição, tem 26 e ainda é líder. No entanto, os Colchoneros podem ser ultrapassados neste domingo. A Real Sociedad, caso vença o Eibar em casa, chegará aos 28 pontos. O time de Simeone, porém, tem ainda dois jogos a menos. O Real tem um.